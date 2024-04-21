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Литва усилит границу с Беларусью

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  • 21.04.2024, 17:47
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Литва усилит границу с Беларусью
Фото: Reuters

Тяжелыми пулеметами и противотанковыми ежами.

Литва планирует усилить границы с Беларусью и Россией. Об этом министр обороны Лауринас Кащюнас договорился с главой МВД Агне Билотайте.

Министры призвали в кратчайшие сроки передать пограничникам тяжелое вооружение и выстроить систему укреплений. Предполагается, что пограничники и структуры МВД получат тяжелые пулеметы. 

Кащюнас считает, что необходимо провести укрепление границы до конца лета.

«Необходимо больше энергии для того, чтобы меры контрмобильности появились в конце лета — начале осени. <…> Мы думаем о железобетонных ежах, «зубах дракона», «испанских лошадях». <…> На это запланированы деньги, просто надо ускорить процедуры», — цитирует министра Delfi.

Кроме того, литовские власти планируют создать в стране сеть общедоступных стрельбищ. Министры обороны и внутренних дел также обсудили укрепления сотрудничества между ведомствами в вопросе охраны госграницы.

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