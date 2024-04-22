Словесно голая 1 Telegram-канал «СерпомПо»

22.04.2024, 8:56

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Всегда один и тот же ответ.

Захарова сделала «вброс», назвала «голословными обвинения в адрес России о якобы развернутой против стран-членов ЕС и Финляндии, в частности, «гибридной операции», «создании на финских рубежах миграционного кризиса».

Дело не в том, о чем это сказано и кем из МИДовской «обоймы» - Захаровой, Небензей, Лавровым, Рябковым, Грушко или кем-то еще. Вопрос в другом – существует ли на свете то, что мидовские «ДБ» готовы принять как доказательство совершенных их руководством нарушений?

Спутниковые снимки? Не доказательство. Обычные фото? Тоже не доказательство. Сообщения свидетелей? Да что вы! И так далее. Все и всегда «голословно», «не доказано». Не то что какие-нибудь боевые комары Небензи. Эти точно были, можем сомневающимся показать укусы.

Мы затрудняемся вспомнить такое событие, как признание путинского МИДа хоть в чем-то. Всегда один и тот же голословный ответ, смысл которого – «вывсеврете».

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