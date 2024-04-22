Польша готова разместить у себя американское ядерное оружие 22.04.2024, 10:49

Этот вопрос обсуждается на переговорах с США.

Власти Польши готовы разместить на своей территории американское ядерное оружие. Об этом заявил президент Анджей Дуда в интервью изданию Fakt.

По его словам, ядерное оружие может быть размещено в рамках программы Nuclear Sharing для укрепления безопасности восточного фланга НАТО. Этот вопрос уже некоторое время является темой польско-американских переговоров.

«Мы к этому готовы», - заявил Дуда.

Он добавил, что Польша является членом НАТО, поэтому у нее есть обязательства в этом отношении.

Также президент Польши заявил, что Россия перебросила свое ядерное оружие в Беларусь.