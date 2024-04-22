Reuters: Санкции заставили Москву идти на экстренную меру 4 22.04.2024, 16:08

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В России начинают закрывать крупные заводы.

Санкции Запада продолжают трепать российскую экономику, нанося все больший ущерб Москве. Российский металлургический гигант Норникель принял решение закрыть медный завод в российской части Арктики и построить новый в Китае после отказа западных партнеров поставлять детали. Об этом заявил генеральный директор компании Владимир Потанин, пишет Reuters.

Потанин заявил в интервью государственному СМИ «Интерфакс», что горнодобывающая компания планирует заменить медеплавильные мощности на Надеждинском заводе в российской Арктике новыми мощностями в Китае начиная с 2027 года.

Российский олигарх представил подробный отчет о том, как западные санкции блокируют экспорт сырьевых товаров. Потанин подчеркнул, что из-за санкций доходы Норильска обвалились как минимум на 15 процентов с 2022 года, а именно, из-за целого ряда трудностей, связанных с международными платежами, отказами от поставок и ценовыми скидками, а также из-за проблем с планами по сокращению загрязнения сернистым газом на медных заводах.

По словам Потанина, Путин уже подтвердил эти намерения. Этот вопрос включен в повестку дня «российско-китайских встреч» на высшем уровне - явная ссылка на запланированную поездку Путина для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в конце этого года.

Потанин сказал, что давление санкций заставило Норильск «задуматься о правильном способе доставки наших товаров на рынок» и принять решение «переместить их туда, где они будут потребляться, а конечный продукт будет продаваться как китайский».

«Китайский товар гораздо сложнее подвергнуть санкциям в Китае, чем российский, поставляемый в Китай», - добавил он.

Потанин считает, что новый план защитит экспорт Норильска от растущего давления США на финансовые операции с Россией.

«Расчеты - одно из самых жестких мест даже в дружественных юрисдикциях, они не дают нормально работать экспортерам и импортерам, - подчеркнул он. - Компании необходимо избежать риска прекращения операций из-за проблем с расчетами».