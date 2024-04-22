В Минтруда рассказали, как белорусы будут отдыхать и работать в мае 22.04.2024, 17:26

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Нас ждет 11 выходных.

В мае белорусам достанется три праздничных дня: 1 мая в честь Дня труда, 9 мая — День победы и 14 мая — Радуница. Эти даты официально признаны выходными в нашей стране. Как будем отрабатывать переносы, а кому в этом смысле может повезти, пояснили в Минтруда.

Согласно производственному календарю, при шестидневной рабочей неделе на май приходится 24 рабочих дня, включая два предпраздничных. При пятидневной рабочей неделе количество рабочих дней сокращается до 20, также с двумя предпраздничными.

Таким образом, выходными днями в мае при пятидневной рабочей неделе будут: 1, 4, 5, 9, 11—14, 19, 25 и 26 мая. Рабочий день 13 мая (понедельник) переносится на 18 мая (суббота).

Однако если 13 мая совпадает с отпуском или временной нетрудоспособностью работника, то 18 мая будет выходным. Если сотрудник приступил к работе с 15 по 17 мая, для него 18 мая также будет выходным. Но если сотрудник находится в командировке или на повышении квалификации с 13 мая, то 18 мая будет рабочим.

Расчетное рабочее время в мае при 40-часовой рабочей неделе (что по пятидневке, что по шестидневке) будет одинаковым — 158 часов.