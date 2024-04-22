Гендиректора «Белшины», которого арестовали в Беларуси, видели в России 1 22.04.2024, 19:15

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Андрей Бунаков

Будет строить грузовой порт в Мурманске.

В России начинают строительство большого терминала для перевалки грузов, которые производятся на территории Беларуси. Соответствующее соглашение 22 апреля подписали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и представители компании «Морской терминал „Ворота Арктики“» во главе с генеральным директором Андреем Бунаковым. Об этом сообщила пресс-служба правительства Мурманской области.

Андрей Бунаков — это бывший гендиректор беларусской «Белшины», который 14 февраля 2023 года был помещен в СИЗО. Его арестовали за то, что он заключил контракт с партнерами из России на продажу крупногабаритных шин, однако ниже себестоимости.

О приговоре ему не сообщалось, как и о том, что его выпустили.

Компания «Морской терминал „Ворота Арктики“» была зарегистрирована 1 апреля 2024 года в Мурманской области. Ее уставной капитал — 180 миллионов российских рублей. Владельцы этой российской компании — гражданка Беларуси Нелли Малярова (ей принадлежит 1%) и организация «Логистик Энерджи» (99%).

Тем временем о «Логистик Энерджи» известно, что она в прошлом году вошла в топ-10 логистических компаний Беларуси. Компания зарегистрирована в Минске. По данным Единого государственного регистра юрлиц и ИП, организация «Логистик Энерджи» на 100% принадлежит Нелли Маляровой.

Добавим, что на сайте всероссийской системы проверки контрагентов есть информация о том, что компания «Логистик Энерджи» и Нелли Малярова не только числится как ее владельцы, но и как учредители, давшие уставной фонд.

Журналистка «Зеркала» позвонила Малецкому, представившись корреспонденткой российского издания, и задала несколько вопросов о Бунакове, а также спросила, как с ним можно связаться.

После этих вопросов Малецкий сказал «вы не туда попали» и положил трубку, хотя на «Марат Иванович» не возражал.

Отметим также, что у обеих компаний нет сайтов, чем занимается «Логистик Энерджи», неизвестно.