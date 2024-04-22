Суд Киева продлил Коломойскому срок пребывания под стражей 22.04.2024, 22:17

Но уменьшил залог.

22 апреля Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня. В то же время, суд уменьшил размер залога, под который он может выйти из СИЗО – с 2,4 млрд грн до 1 млрд 968 млн 200 тысяч гривен, сообщает УНИАН.

По данным агентства, суд обязал начальника Изолятора временного содержания СБУ, в котором находится подозреваемый, обеспечить соблюдение прав Игоря Коломойского с целью получения должной медицинской помощи, и в частности, в части проведения медицинского обследования в соответствии с жалобами на состояние здоровья и обеспечение возможности соответственно лечение (согласно установленному диагнозу).

Напомним, Игорь Коломойский 2 сентября получил подозрение от СБУ, Бюро экономической безопасности по мошенничеству и легализации средств, впоследствии кроме этого, он получил подозрения еще по трем статьям УКУ по завладению 9,2 млрд грн ПриватБанка.