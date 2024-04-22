Зеленский и Байден договорились о поставках ATACMS для Украины 22.04.2024, 23:44

Фото: Офис Президента Украины

Эти ракеты способны уничтожать цели на расстоянии до 300 километров.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден договорились о поставках ATACMS.

Об этом он рассказал во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, с Байденом обсуждались вопросы защиты Украины от российских атак. В частности, поставки ПВО Patriot для защиты Харькова. Он отметил, что Украина работает со своими партнерами для увеличения защиты от террора РФ.

Зеленский заявил, что сегодня был решен вопрос поставки в Украину ракет ATACMS.

«Сегодняшний результат - в договоренностях о ATACMS для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америка», - сказал Зеленский.

Впервые Украина запросила у США передачу дальнобойных ракет ATACMS в 2023 году. Эти ракеты способны уничтожать цели на расстоянии до 300 километров, а военные ВСУ могут запускать их с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS.