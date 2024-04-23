Британия передает Украине рекордный пакет военной помощи 23.04.2024, 7:42

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Фото: AP

Что в него войдет?

Великобритания передаст Украине рекордный пакет военной помощи. Об этом сообщили на сайте правительства страны.

Сообщается, что будет выделено дополнительное финансирование на 500 млн фунтов стерлингов. Таким образом Лондон выделит для помощи Украине 3 млрд фунтов стерлингов в этом году.

Отмечается, что деньги будут использоваться для доставки боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотников и прочего оборудования.

Как отметили в правительстве, Великобритания отправит крупнейшую партию военной помощи Украине. В новый пакет войдет:

60 катеров, включая рейдерские и водолазные суда, а также морские орудия.

Более 1600 ударных ракет и ракет для систем ПВО, а также высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow.

Более 400 единиц техники, в том числе 160 автомобилей Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов.

Около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что защита Украины важна для безопасности Великобритании и всей Европы.

«Если Путину позволят добиться успеха в этой агрессивной войне, он не остановится на польской границе», — сказал он.

Кроме того, министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что его страна первой предоставила Украине NLAW, современные танки и ракеты большой дальности.

«Этот рекордный пакет военной помощи даст президенту Зеленскому и его храброй нации», — отметил он.