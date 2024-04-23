«С Кадыровым в больнице произошла очень любопытная история» 23.04.2024, 8:08

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Как стало известно о неизлечимой болезни главы Чечни.

«Новая газета. Европа» в понедельник, 22 апреля, опубликовала материал о тяжелой болезни главы Чечни Рамзана Кадырова и его возможном преемнике. Пресс-служба Кадырова через несколько часов ответила публикацией нового видео с его участием: на записи глава Чечни медленно и неразборчиво говорит и практически не двигается. Рассказываем, что известно о состоянии его здоровья и что происходит с окружением Рамзана Кадырова.

Что известно о диагнозе Кадырова

Лидер Чечни Рамзан Кадыров может быть неизлечимо болен, пишет «Новая газета. Европа». По данным издания, у Кадырова панкреонекроз – некроз поджелудочной железы, диагноз ему поставили еще в 2019-м. Кадыров регулярно уходит в отпуск, не появляется на публике, а после записывает видео, призванные доказать, что он в добром здравии. Одну из таких записей, на которой Кадыров демонстрирует свою физическую силу, опубликовали в ютубе 20 апреля с подписью «Тягаю огромный булыжник». А после сообщения «Новой газеты. Европа» о смертельной болезни Рамзана Кадырова в официальном телеграм-канале главы Чечни появилось новое видео, на котором Кадыров проводит совещание по теме так называемой «СВО» («специальной военной операции» – так в России называют войну против Украины).

Что известно о здоровье Рамзана Кадырова

В эфире «Настоящего Времени» спросили главного редактора «Новой газеты. Европа» Кирилла Мартынова об источниках информации о возможном ухудшении здоровья Кадырова. Вот что он рассказал:

«Мы побеседовали с целым рядом источников как в Чеченской республике, так и за ее пределами и за пределами Российской Федерации. И мы сопоставили снижающуюся способность Кадырова к публичной активности с теми данными, которые сообщают источники по поводу состояния его здоровья. Была очень любопытная история, как он находился в ЦКБ (Центральной клинической больнице) – якобы для того, чтобы встретиться со своим дядей. При этом дядя выглядел более веселым и здоровым, чем тот, кто о нем якобы заботится. Буквально сегодня правительство Чеченской республики опубликовало новое видео, на котором показан рабочий момент совещания Кадырова. Камера избегает крупных планов, показывает Рамзана с любого ракурса, кроме крупного плана на лицо. И видно, что в общем он говорит по-прежнему медленно и у него проблемы с дикцией».

Слухи о серьезной болезни Кадырова появляются не впервые. В 2020 году, в разгар эпидемии коронавируса, Рамзана Кадырова госпитализировали в ЦКБ в Москве. Тогда Кадыров признался, что действительно два раза в год проходит диспансеризацию в московской клинике. Официально о том, что Кадыров переболел ковидом, не сообщалось. «Новая газета. Европа» сообщает, что перенесенный коронавирус принес главе Чечни «серьезные проблемы с эндокринной системой».

Еще один всплеск слухов о проблемах Рамзана Кадырова со здоровьем пришелся на зиму 2023 года – во многом из-за того, как стал выглядеть Кадыров. На опубликованных с тех пор видео заметно, что глава Чечни поправился и у него серьезно опухают лицо и веки.

По информации издания Bild, Кадыров наблюдался у главного врача отделения нефрологии частной клиники в Абу-Даби. И якобы из-за болезни Кадыров не присутствовал на ежегодном послании к Федеральному собранию Владимира Путина. На фоне слухов о пошатнувшемся здоровье главы Чечни Владимир Путин встретился с его старшим сыном Ахматом Кадыровым.

А 31 августа 2023 года на видео, которое Кадыров записал на фронтальную камеру телефона с требованием к Западу снять санкции с его матери, Аймани Кадыровой, лицо главы Чечни выглядело сильно опухшим, были заметны проблемы с дикцией. В сентябре 2023 года в анонимных чеченских телеграм-каналах появилась информация о коме или даже смерти Рамзана Кадырова. По информации «Новой газеты. Европа», в это время глава Чечни находился в Москве в ЦКБ Управделами президента, его подключали к ИВЛ, но прямой угрозы для жизни пациента не было.

Дети, родственники и Апти Алаудинов

У Рамзана Кадырова большая семья: жена Медни Кадырова, предполагаемая вторая жена Фатима Хазуева и минимум 15 детей, часть из которых – приемные. Детей Кадыров уже приводит в большую политику. Старший сын, Ахмат, занимает должность советника отца и руководит молодежной политикой в Чечне. Его родной брат Адам Кадыров в 15 лет возглавил службу безопасности Рамзана Кадырова. Сам Рамзан с 2003 года тоже был главой службы безопасности своего отца Ахмата Кадырова.

С именем Адама Кадырова был связан один из крупнейших скандалов 2023 года – по мнению Кирилла Мартынова, это могло быть одним из информационных поводов, отвлекающих внимание от темы здоровья Кадырова-старшего:

«Мы видим, как в течение прошлого года постоянно Кадыров старался создавать новые информационные поводы, которые отвлекали бы от дискуссии о том, насколько он здоров или нет. И самым ярким примером этого была чудовищная история избиения в Грозненском СИЗО Никиты Журавеля, который был избит его пятнадцатилетним сыном Адамом. И потом вы помните эту грязную историю, когда все должны были хвалить Адама за эти события, он получал какие-то медали и грамоты. Все это в совокупности плюс возвышение такого человека, как [Апти] Алаудинов, и получение очень нехарактерной для выходца из кадыровской Чечни должности в министерстве обороны для этого человека – все это вместе говорит о том, что Кадыров если не скончается в обозримом будущем, то вряд ли сможет выполнять свои должностные обязанности, какими бы они ни были», – считает главред «Новой газеты. Европа».

Апти Алаудинов, которого упомянул Кирилл Мартынов, – это командир чеченского спецназа «Ахмат», которого издание считает возможным преемником Кадырова, если его состояние здоровья окажется настолько тяжелым, что не позволит продолжать руководить республикой. «Новая газета. Европа» обращает внимание на недавнее повышение Алаудинова: 16 апреля Владимир Путин подписал приказ о назначении его на должность замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России. После этого кадрового решения об Алаудинове как о возможном преемнике писали и «Кавказ.Реалии».

По мнению главного редактора «Новой газеты. Европа», назначение Алаудинова может означать, что Кремль решил положить конец особому положению Чечни среди других российских регионов:

«У них не просто не очень хорошие отношения с Кадыровым лично. Сам Алаудинов еще подчеркивает, что он в принципе другого склада человек. Об этом тоже в тексте у нас есть, что он такой более «цивилизованный», более встроенный, например, в систему министерства обороны, что сейчас подчеркивается его новым назначением в аппарат Шойгу. И я так представляю себе, что речь идет о том, чтобы свернуть часть элементов кадыровского правления и сделать Чечню просто одним из регионов Российской Федерации. Возможно, Кремль считает, что на фоне войны, на фоне рекордных военных трат и на фоне военной карьеры Алаудинова, который получил Героя России за участие в войне, у них есть окно возможностей: развернуть плохое состояние здоровья Кадырова в какую-то возможность для себя навести заново в Чечне «порядок». Потому что мы прекрасно знаем, что силовики, выходцы из других регионов, очень часто лично ненавидят Кадырова».

При этом Мартынов отмечает, что Алаудинов не единственный кандидат на роль преемника: «Мы в следующих сериях этого нашего сериала опишем, какие еще фигуры обсуждаются, но это наиболее перспективно с точки зрения наших экспертов сейчас. Мне кажется, что кадыровцам предложат какую-то почетную пенсию, то есть сохранение их активов, но сокращение возможности активно наращивать свое влияние как в Чечне, так и за ее пределами. Вопрос в том, согласятся ли они на такой сценарий и с какими людьми, собственно говоря, пойдет Алаудинов, если это он будет, на свою новую должность. Как много среди них, в частности, будет выходцев из федерального центра? Понятно, что, условно говоря, десант из российских силовиков в Чечне тоже будет воспринят крайне негативно».