Китай резко сократил поставки оборудования в Россию 4 23.04.2024, 10:16

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Из-за угрозы санкций.

Китай впервые с конца 2022 года сократил прямые поставки в Россию машин, механизмов и оборудования, включая электрическое. В марте экспорт таких товаров упал на 15% год к году, до $2,9 млрд. Это следует из статистики Главного таможенного управления КНР, с которой ознакомился РБК.

В целом экспорт китайских товаров в Россию в марте снизился на 14,2% относительно уровня прошлого года, хотя еще в феврале наблюдался умеренный рост — на 9,6% год к году, отмечает научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук.

В марте доля России в китайском экспорте сократилась на четверть (до 2,7% — минимума с декабря 2022-го, после 3,4% в феврале). Это означает, что динамика китайских поставок в Россию оказалась значительно хуже, чем в другие страны, говорит Фиранчук.

«Учитывая относительно стабильную динамику курса рубля — одного из ключевых детерминантов краткосрочной динамики импорта, можно заключить, что произошедшее сокращение наиболее вероятно связано с введением [декабрьского института] вторичных санкций и рисков их расширения», — считает Фиранчук.

По его словам, из детализированных данных следует, что сжатие поставок более выражено в товарных позициях, которые чувствительны с точки зрения ограничений. Так, сильнее всего в марте сократилась доля России в поставках китайских тракторов, водонагревателей, насосов, электрической аппаратуры для коммуникации, ламп и прожекторов, трансформаторов, пневматических инструментов и машин с индивидуальными характеристиками.

В декабре США объявили, что будут накладывать вторичные санкции на банки и финансовые организации, которые содействуют сделкам по закупке российскими компаниями оборудования и средств для военно-промышленных целей. После этого ряд китайских банков ввел ограничения на прием платежей от клиентов из России.

Поводом для введения санкций США могут стать «существенные транзакции» с лицами и организациями из любого сектора российской экономики, связанные с продажей, поставкой или передачей в Россию товаров по списку, отмечали в международной юридической компании Gibson Dunn. Это могут быть станки, оборудование для производства полупроводников, некоторые полупроводниковые материалы, тестовое оборудование для микроэлектроники и т.д.

Перечень «критических» товаров никак не отсылает к законодательству об экспортном контроле США и не подразумевает никакой связи с США. То есть «иностранный банк, который обрабатывает существенную транзакцию не в долларах в интересах неамериканского клиента, поставляющего «критический продукт» [из перечня] полностью иностранного производства в Россию, будет находиться под риском вторичных санкций», подчеркнули в юрфирме.

Таможенная статистика КНР охватывает только прямые поставки в Россию, но риск вторичных санкций ведет к тому, что торговля все чаще идет через страны Центральной Азии, говорит экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. Он обращает внимание на то, что экспорт машин, оборудования, механизмов и деталей к ним из Китая в Кыргызстан в 2023 году вырос в три раза по сравнению с объемами 2021 года. Экспорт тех же товаров в Казахстан увеличился почти в полтора раза к 2021 году, следует из данных Главного таможенного управления КНР.