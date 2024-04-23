На Марсе обнаружено нечто, указывающее на существование жизни 4 23.04.2024, 10:37

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Ученые в замешательстве.

Марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейл на Марсе постоянный поток метана, который выходит из-под поверхности планеты. Он появляется в разное время суток, а также его уровень меняется от сезона к сезону. Ученые в замешательстве относительно того, что скрывается в недрах Красной планеты, ведь метан на Земле выделяют живые существа. Результаты нового исследования были опубликованы в журнале JGR Planets, пишет Daily Mail.

Метан является известной молекулой на Земле, которая состоит из одного атома углерода и четырех атомов водорода. Обычно метан является признаком жизни, ведь этот газ выделяют животные после переваривания пищи. Хотя настоящую внеземную жизнь на Марсе еще не обнаружили, все же ученые считают, что источник метана скрывается где-то под поверхностью, но что это за источник пока остается загадкой.

Кратер Гейл на Марсе

Фото: NASA

Пока что марсоход Curiosity обнаружил единственное место в кратере Гейл, где на поверхность выходит постоянный поток метана, как показывают проанализированные данные за несколько лет.

Авторы исследования провели эксперимент, с помощью имитации марсианской почвы, чтобы выяснить, что происходит на Марсе. По словам ученых, в течение долгого времени из недр планеты на поверхность, покрытую пылью, поднимаются соли, которые называются перхлоратами и на Марсе их очень много. Это токсичные вещества, и они заключены во льду под поверхностью Красной планеты.

Из-за того, что на Марсе очень тонкая атмосфера перхлораты испаряются очень медленно. Когда эта соль проникает через марсианскую пыль, что часть ее там остается. Когда в пыли накапливается достаточное количество соли, она образуют своего рода оболочку. В то же время, когда выходит соляной пар, то выходит и метан. Но откуда он берется, ученые пока не знают.

Авторы исследования предполагают, что метан может быть заключен в затвердевшую соль и выходит наружу только при повышении температуры на Марсе. Возможно, источником метана являются внеземные живые организмы, а может быть что-то другое, но в любом случае этот источник скрыт под поверхностью.

Как показал эксперимент для создания соляной оболочки в марсианской почве необходимо от 3 до 13 дней и даже низкая концентрация перхлоратов позволяет создать твердую соль. Эта оболочка может удерживать метан длительное время. Когда повышается температура на Марсе, оболочка разрушается и метан попадает в атмосферу, где его и зафиксировали приборы марсохода.