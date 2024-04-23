Кадыров попытался доказать, что не болен, но получилось только хуже 23.04.2024, 11:04

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Видеофакт.

Глава Чечни Рамзан Кадыров попытался развеять слухи о серьезных проблемах со здоровьем, но получилось только хуже.

Ранее «Новая газета. Европа» выпустила расследование, в котором сообщалось, что медики диагностировали у него «некроз поджелудочной железы».

В связи с этим, как утверждают журналисты, кремлевский режим уже подыскивает своему ставленнику замену, которой может оказаться командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Чтобы опровергнуть все это чеченский диктатор решила опубликовать у себя в Telegram-канале видео со своего совещания с силовиками, которое, вероятно, должно было убедить зрителей, что он вполне здоров и все еще способен выполнять свои обязанности.

Однако на самом деле представшая перед зрителями картина создает совершенно противоположное впечатление, поскольку выглядит он там практически как поздний Брежнев, пишет nv.ua.

Рамзан Кадыров опубликовал видео совещания после публикации расследования о его болезни



На видео лицо главы Чечни почти не показывают, он очень медленно и тихо говорит. Часть времени Кадыров вообще не смотрит на собеседников. Тема совещания — «СВО».



Последнее видео с Кадыровым… pic.twitter.com/bgILclNyYs — Вот Так (@vottak_tv) April 22, 2024

На опубликованных кадрах видно, что, сидя в своем кресле, Кадыров почти не двигается, а его речь медленная и вялая, будто он под какими-то препаратами.

Таким образом видео, которое должно было убедить зрителей в том, что с военным преступником якобы «все в порядке», лишь еще больше усугубило среди пользователей соцсетей подозрения по поводу его возможной скорой кончины.