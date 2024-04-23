В Литве рассказали, почему увеличились очереди на границе с Беларусью 1 23.04.2024, 11:09

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Есть три причины.

В Литве объяснили, почему на границе с Беларусью сохраняются большие очереди автомобилей, особенно, большегрузов. Представители Службы охраны государственной границы Литвы и Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava назвали три основные причины увеличения очередей в апреле 2024 года.

Основными факторами, влияющими на увеличение очередей на литовско-белорусской границе, по их словам, в апреле были следующие:

• двукратное сокращение количества пограничных пунктов,

• ужесточение таможенного контроля для товаров, ввозимых на территорию России и Беларуси,

• приближение православной Пасхи.

Так, представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис в интервью BNS, отрывки из которого привёл портал lrt.lt, обратил внимание на то, что литовские таможенники начали более тщательно проверять и сканировать все грузовики. По его словам, такая проверка проводится «довольно долго».

«Пограничники проверяют эти документы за пару минут, у таможенников процедуры, конечно, дольше», — заявил Мишутис, пояснив, что ужесточение контроля обусловлено новыми международными санкциями, введёнными против режимов Путина и Лукашенко.

Кроме того, по его словам, в данный момент наблюдается «сезонное» увеличение очередей, связанное, в частности, с приближающейся Пасхой (в этом году православные отмечают её 5 мая).