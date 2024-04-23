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Пашинян: Не понимаю, почему Армения до сих пор в ОДКБ

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  • 23.04.2024, 11:22
  • 1,964
Пашинян: Не понимаю, почему Армения до сих пор в ОДКБ

Это не тот механизм, на который можно надеяться.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не имеет ответа на вопрос, почему республика продолжает оставаться членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет «Эхо Кавказа».

В интервью британским СМИ Пашинян отметил, что ОДКБ не задействовала механизмы реагирования во время нарушения границ Армении со стороны Вооруженных сил Азербайджана в 2021 и 2022 годах, заявляя, что границы не делимитированы.

Он отметил, что ОДКБ не существует в качестве механизма, на который страны-члены, Россия, Армения и остальные могут надеяться.

— И это обосновывается реакцией ОДКБ и заявлениями некоторых стран-членов. Наше общество нам говорит: почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ? Говоря откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос, — сказал Пашинян.

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