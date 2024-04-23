Польский экономист предложил ввести эмбарго на экспорт автомобилей в Беларусь 23.04.2024, 13:36

Такая мера закроет лазейку по обходу антироссийских санкций.

Динамичный рост экспорта легковых автомобилей из ЕС в Беларусь — это, прежде всего, результат обхода санкций, введенных против России. В 2023 году продажи автомобилей из ЕС в Беларусь достигли 2,62 миллиардов евро, увеличившись на 642 процента относительно 2021 года, то есть периода до начала полномасштабного российского вторжения в Украину, пишет экономист Ян Стшелецкий для польского издания Tygodnik Gospodarczy (перевод — сайт Charter97.org).

Как отмечает эксперт, этот скачок был еще более значительным для автомобилей класса люкс и с большими объемами двигателей, которые были запрещены к экспорту в Россию. Например, в категории автомобилей с объемом двигателя более 2500 см3 продажи выросли на 1666 процентов.

Значительный рост продаж коснулся и других категорий товаров, связанных с автомобильной промышленностью. Экспорт прицепов и полуприцепов вырос на 342%, мотоциклов — на 1191%, автотранспортных средств для перевозки грузов — на 80%.

По мнению Стшелецкого, санкции и бойкот российского рынка одновременно привели к прекращению прямой торговли автомобилями между странами ЕС и Россией. Продажи автомобилей из ЕС в Россию упали в период с 2023 по 2021 год на 90%, автозапчастей — на 91%, прицепов —на 93 процента, тракторов — на 96%. Российская автомобильная промышленность также столкнулась с очень серьезными проблемами, связанными с отсутствием передовых компонентов, ранее импортируемых с Запада, а также с уходом западных производителей из России. В результате, по данным Росстата, производство сектора сократилось почти на 40% за два года войны.

Как отмечает эксперт, нападение России и Беларуси на Украину привело к значительному углублению отрицательного баланса, который Беларусь фиксирует в торговле со странами ЕС. Импорт из Беларуси в стоимостном выражении упал на 75%. Санкции привели к тому, что рынок сбыта в ЕС лишился двух наиболее прибыльных отраслей белорусского экспорта: продажи нефтепродуктов, удобрений и калийных солей.

«Шагом на пути к закрытию лазеек в санкциях против России может стать директива, принятая 12 апреля Советом ЕС, которая предписывает государствам-членам ввести уголовную ответственность за обход санкций.

Наказание должно охватывать торговлю товарами, на которые распространяется эмбарго, и сделки с государствами или субъектами, на которые оно распространяется. Однако последствия нового закона будут значительно отодвинуты во времени: у государств-членов есть более года для его реализации. Поскольку экспорт автомобилей в Беларусь не является незаконным, а связи белорусского и российского рынков очень сильны, только наложение эмбарго на продажу автомобилей в Беларусь приведет к закрытию лазеек в санкциях, наложенных на Россию в автомобильном секторе», — считает Стшелецкий.