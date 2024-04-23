Налоговая нашла в подсобке минского казино «интересный смартфон» 1 23.04.2024, 16:51

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И раскрутила из него масштабное дело.

В Минске работало казино, владельцы которого нарушали множество правил и недоплачивали налоги. Сотрудники столичной налоговой инспекции разобрались в черновой бухгалтерии заведения благодаря изъятому смартфону, показаниям свидетелей и записям с камер наблюдения. В ведомстве рассказали, как наказали виновников, пишет zerkalo.io.

Проверка казино длилась с марта. Тогда налоговики опросили работников игорного заведения и пришли к выводу, что они не просто лгут, но еще и покрывают свое начальство.

Так, две кассирши незаконно выдавали выигрыши самоограниченным игрокам и вносили недостоверные сведения о выплатах в специальную компьютерную систему. Девушки всё отрицали, но доказать их вину удалось благодаря показаниям свидетелей и записям с камер наблюдения. Сотрудницам дали штраф в размере пяти базовых величин (200 рублей).

Налоговики подчеркнули, что обе девушки иногородние и снимают в Минске жилье, при этом зарплата кассиров в казино — 500 рублей.

— Кстати, у одной нарушительницы на лице явный эффект от уколов красоты, а это минимум ее месячная зарплата, а то и две. Поверьте, у нас есть специалисты в бьюти-сфере, которые безошибочно определяют стоимость таких услуг, — рассказали в ведомстве.

Там сделали вывод, что «работники явно получают больше, чем официально зарабатывают».

Кроме того, во время осмотра помещений казино инспекторы нашли и изъяли «интересный смартфон», в котором содержалась черновая бухгалтерия игорного заведения — в том числе сведения о самоограниченных лицах, которые незаконно допускались к игре, фактический оборот незаконных ставок и выплаты выигрышей самоограниченным игрокам.

В итоге выяснилось, что выплаты игрокам, не отраженные в системе, составили чуть менее 4 000 000 рублей, с которых владельцам казино придется уплатить налоги на предварительную сумму порядка 800 000 рублей.

К административной ответственности были привлечены семь должностных лиц, на которых было составлено десять протоколов.