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«Длинный Нептун»: в ВСУ анонсировали новые «сюрпризы» для оккупантов в Крыму

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  • 23.04.2024, 21:03
«Длинный Нептун»: в ВСУ анонсировали новые «сюрпризы» для оккупантов в Крыму

Каждый военный корабль России остается для украинских войск легитимной целью.

Украина в 10 раз нарастила производство ракеты «Нептун», увеличив дальность ее поражения, сообщило Forbes. Это в контексте ударов по Крыму прокомментировал спикер ВМС ВСУ и глава Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

- Кейсы со взрывами во временно оккупированном Крыму будут происходить и в дальнейшем. В Крыму будут пылать штабы, пункты базирования, нефтехранилища, корабли. Все это будет происходить до тех пор, пока они не покинут нашу территорию. Это мы можем пообещать, – подчеркнул Плетенчук в эфире «24 канала».

Он отметил, что командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа конкретно определил, что каждый военный корабль России остается для нас легитимной военной целью.

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