В Беларуси подорожали билеты на поезда 23.04.2024, 23:14

МАРТ «скорректировал тарифы» на перевозки пассажиров и багажа.

В Беларуси подорожали билеты на железнодорожные перевозки. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщают на Национальном правовом портале.

Так, билеты на поезда на городских линиях увеличены на 7 копеек в пределах одного тарифного пояса (по направлениям Минск - Городище, Минск - Фаниполь, Брест - Жабинка и др.), а также в пределах двух тарифных поясов по одному направлению (Минск - Красное Знамя, Минск - Негорелое, Гродно - Скидель и др.).

Что касается двух, трех и четырех тарифных поясов по двум направлениям, то тарифы повысятся на 14 копеек.

Отметим, что в последний раз тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования повышались меньше года назад - в июне 2023 года.