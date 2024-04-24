Атака дронов на РФ: под Смоленском горит НПЗ 3 24.04.2024, 7:54

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Под удар попал также Новолипецкий металлургический комбинат.

Ночью 24 апреля Смоленскую и Липецкую области России атаковали беспилотники. Под ударом оказались топливно-энергетические объекты, промышленная инфраструктура, нефтебаза и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), передает obozrevatel.com.

Об атаке, в частности, сообщил в Telegram губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, с воздушными целями на территории Смоленского и Ярцевского районов боролись ПВО ВС России.

Анохин подтвердил, что возгорания произошли на топливо-энергетических объектах в двух районах Смоленской области после атаки БпЛА.

Жители Смоленской области сообщили в соцсетях, что в результате удара «дронов ВСУ» была поражена нефтебаза возле села Раздорово (около 20 км от Смоленска). В результате атаки БПЛА произошел взрыв, на объекте начался сильный пожар.

РосСМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что первый взрыв там раздался в 3:15 ночи. Приблизительно через 15 минут раздался еще один, после чего в районе промышленного объекта появилось зарево и дым. Уже около четырех утра было слышно еще несколько громких «хлопков».

В Липецкой области, по словам губернатора Игоря Артамонова, был введен режим «Угрозы атаки БПЛА». Он отметил, что целью дронов там стала «инфраструктура в промышленной зоне Липецка».

«Объект был единичный, угрозы атаки жилмассива не было. Было принято решение не включать системы оповещения в городе и провести эвакуацию только на территории падения БПЛА», – отметил чиновник.

Как сообщили в соцсетях жители Липецка, БПЛА атаковали Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Подтверждений этой информации пока нет. Этот объект уже был под ударом дронов в феврале.

Воронежская область

В Воронеже также этой ночью побывала «бавовна». Там раздались взрывы. Как сообщил, губернатор Александр Гусев, российские силы ПВО якобы сбили 4 беспилотника.

«На территории одного из СНТ произошло возгорание частного домостроения. На месте работают оперативные службы. Пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», – отметил чиновник.