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Украинские дроны накрыли перевалочные узлы белорусских НПЗ

  • 24.04.2024, 11:22
  • 1,260
Украинские дроны накрыли перевалочные узлы белорусских НПЗ

Появились спутниковые снимки.

Спутники зафиксировали мощный пожар на нефтебазе в Смоленской области России, на снимках видно два очага возгорания, сообщает мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер» в среду, 24 апреля.

По данным паблика, горит НПЗ у села Раздорово.

Дроны СБУ, поразили две нефтебазы в Смоленской области, на которых хранилось 26 тысяч кубометров горюче-смазочных материалов, сообщает «РБК-Украина»

Издание сообщает об этом со ссылкой на источники. Беспилотники поразили базы в населенных пунктах Ярцево и Раздорово.

Отметим, что нефтебазы в Смоленской области используются в качестве перевалочных пунктов белорусских НПЗ.

Из РФ туда поступает нефть для последующей переработки, из Беларуси — готовые нефтепродукты.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, украинские дроны накрыли еще один перевалочный узел белорусских НПЗ — в российском Кардымово.

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