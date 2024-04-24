Заместителя Шойгу отправили в СИЗО 24.04.2024, 11:25

Тимур Иванов

Вместе с ним под арест попал еще один фигурант дела.

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО под арест до 23 июня заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении заместителя министра обороны РФ Иванова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 23 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Иванову предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами для совершения преступления — получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ.

Вместе с ним под арест отправлен еще один фигурант дела — Сергей Бородин. Ему предъявлено обвинение по аналогичной статье.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, Иванов был задержан на рабочем месте. Он не признал вину.

«Бородин, находясь в дружеских связях с заместителем обороны РФ, Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами», — добавили в пресс-службе суда.

Иванов стал замглавы Минобороны в мае 2016 года. Ему грозит до 15 лет колонии.

В военном ведомстве он курировал вопросы, связанные с управлением имуществом и расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением армии. Он также отвечал за строительные работы, капитальный ремонт объектов Минобороны РФ и военную ипотеку.

Иванов — самый богатый силовик 2019 года по версии Forbes. По итогам 2018 года издание оценило доход его семьи в 136,7 миллиона рублей.

По данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Иванов на откаты построил себе дачи на Рублевке и в Твери. Строительством занимались подрядчики военного ведомства.