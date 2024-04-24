Как Украина ударила по офшорам Лукашенко 24.04.2024, 14:27

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Борислав Береза

Почему дроны атакуют нефтебазы в Смоленской области.

Украинские дроны методично выжигают нефтяные базы в Смоленской области РФ. На прошлой неделе — в Кардымово, этой ночью в Ярцево и Раздорово. Примечательно, что в Смоленской области эти нефтебазы используются в качестве перевалочных пунктов белорусских НПЗ.

Украина взялась за экспорт белорусских нефтепродуктов в РФ? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Украина не рассматривает отдельно чьи-то производственные мощности, а уничтожает то, что фактически является живительной силой для логистики российских войск. Где оно произведено, в России или Беларуси, не является для нас каким-то приоритетом. Главное — обескровить логистику, чтобы снизить военный потенциал, поэтому приоритетной целью является замедление снабжения топливом всех частей, которые зависят от этого.

— Лукашенко прекрасно понимает язык силы. Прекратятся ли поставки белорусских нефтепродуктов в РФ? Или же Лукашенко уже не в силах перечить Путину в таких вопросах?

— Смотрите, здесь вопрос абсолютно в другом, не в том, понимает ли Лукашенко язык силы или нет. Он получает с этого деньги, при этом именно он лично, какая часть средств идет в его карман, а какая в бюджет, меня интересует меньше. Лукашенко абсолютно откровенно зарабатывает на этом, ни для кого не секрет. Он не отказывается от поставок топлива в Россию по одно простой причине — они его обогащают.

Лукашенко, как и любой диктатор, заботится о себе в первую очередь, а страна для него является ни чем иным, как средством для зарабатывания денег. Он обеспечивает себя и свою семью на будущее, даже если цена вопроса — это благосостояние белорусов, их будущее или мир в стране. Лукашенко интересуют в первую очередь деньги, они являются главным мотиватором. Слава, власть — все потом, деньги в первую очередь. Поэтому торговля нефтепродуктами давным-давно уже полностью контролируется Лукашенко, деньги с этих поставок капают ему на счета в офшорах.

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