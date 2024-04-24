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Литва поставила ультиматум БДИПЧ ОБСЕ из-за лукшистов

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  • 24.04.2024, 15:18
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Литва поставила ультиматум БДИПЧ ОБСЕ из-за лукшистов

Вильнюс заявил, что не хочет их видеть на президентских выборах.

Литовские власти поставили для Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ условие исключить наблюдателей с гражданством России и Беларуси в качестве требования для организации миссии по наблюдению за выборами президента страны. Об этом росСМИ сообщили в пресс-службе организации.

В БДИПЧ ОБСЕ сообщили, что организация не будет наблюдать за президентскими выборами в Литве из-за требования Вильнюса исключить из числа наблюдателей граждан некоторых стран-членов.

Первый тур президентских выборов в Литве пройдет 12 мая.

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