«За этим стоит путинский режим» 1 24.04.2024, 15:47

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Хасанбой Бурханов

Оппозиционер из Узбекистана рассказал, что происходит в его стране и регионе.

За масштабными кровавыми конфликтами в Центральной Азии стоит путинский режим. Как сообщает корреспондент Charter97.org, такое заявление сделал оппозиционный политик, глава движения «Erkin O'zbekiston» (Свободный Узбекистан) Хасанбой Бурханов на конференции ОБСЕ «Роль гражданского общества в продвижении и защите международного права прав человека и международного гуманитарного права», прошедшей 22-23 апреля в Вене.

Политик обратил внимание на ряд конфликтов в Центральной Азии, которые Кремль мог использовать для расшатывания ситуации в регионе. В мае 2005-го года в Андижане произошел массовый расстрел протестующих. По официальным данным, во время столкновений погибли 187 человек, по неофициальным — до нескольких тысяч. В июне 2010-го года на юге Кыргызстана вспыхнули стихийные межэтнические столкновения между киргизами и узбеками, в результате которых, по разным данным, погибло более 2000 человек. Также политик в своей речи упомянул протесты в Каракалпакстане в июле 2022-го года, когда по официальным данным погибло 18 человек, 243 получили ранения.

— До сих пор нет ответа на вопрос, кто является истинным организатором этих трагедий. Но если мы ответим на вопрос, кому это было выгодно, станет ясно, что за данными кровавыми преступлениями стоит путинский режим. На протяжении второго десятилетия путинский режим целенаправленно идет к возрождению СССР 2, только в более худшем варианте, — заявил Бурханов.

Политик призывал государства участников ОБСЕ как можно скорее выделить тот объем военной помощи Украине, в котором она нуждается в настоящее время:

— Безопасность Евросоюза зависит от хода войны в Украине. Если путинский режим оккупирует Украину, он создаст большую проблему не только для Евросоюза, но и для всего цивилизованного мира.

В своей речи Бурханов отдельно упомянул репрессии со стороны режима Шавката Мирзиеева и заявил, что узбекские власти продолжают применять тактику запугивания и транснациональных репрессий за рубежом в отношении своих политических оппонентов. Участникам конференции был предоставлен доклад о репрессиях в Узбекистане, с которым можно ознакомиться по ссылке.

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