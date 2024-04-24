Forbes: Шойгу ждет отставка 24.04.2024, 15:58

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Чекисты нанесли удар по министру обороны РФ.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу может лишиться поста в новом правительстве, которое будет сформировано после официальной инаугурации Владимира Путина на пятый президентский срок. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к российскому военному ведомству.

По словам собеседника издания, с грядущей сменой руководства Минобороны связан арест замминистра Тимура Иванова — давнего соратника Шойгу, который еще в начале 2010-х работал вместе с ним в правительстве Московской области.

Арест Иванова, которому вменяется получение взятки в особо крупном размере, — это начало «чистки приближенных» к Шойгу в Минобороны, полагает источник Forbes. Курировавший в Минобороны все крупные стройки, а также гигантские бюджеты на снабжение войск, Иванов может отправиться в колонию на 15 лет. По словам источника Forbes, к Иванову «накопились вопросы» и за ним числились множественные «косяки».

Иванов — это один из самых близких людей к Шойгу, и его арест в преддверии назначения нового правительства говорит о том, что шансы нынешнего министра усидеть в своем кресле резко снижаются, согласен политолог Аббас Галлямов.

«Во всяком случае (секретарь Совбеза Николай) Патрушев счел возможным нанести по нему удар», — указывает Галлямов. Чекисты никогда не любили Шойгу, напоминает он: «Во-первых, спецслужбы всегда опасаются военных и постоянно ищут в их среде заговоры, а те отвечают им взаимной нелюбовью. Но помимо институциональных причин, тут есть и личная история. Шойгу всегда держался по отношению к ФСБ независимо, считая себя лично путинской номенклатурой, а конторе такие вещи, естественно, не нравятся».