Hugo Boss объявил о своем выходе с российского рынка 3 24.04.2024, 19:20

1,128

Немецкий модный дом продал свой российский бизнес.

Немецкий модный дом Hugo Boss согласовал с правящим режимом РФ продажу своего российского бизнеса оптовому партнеру Stockmann. Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление фирмы.

Hugo Boss не раскрывает финансовых условий сделки. Однако следует отметить, что Кремль требует, чтобы иностранные компании продавали свои российские активы со скидкой не менее 50%.

«В результате договоренности Hugo Boss больше не будет в России», – говорится в заявлении.

По словам представителей Hugo Boss, продажи еще должны быть одобрены европейскими регуляторами. Окончательно он завершится в третьем квартале 2024 года.