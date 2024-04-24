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В США запустили в продажу мечущего пламя робопса

  • 24.04.2024, 21:06
В США запустили в продажу мечущего пламя робопса

Видеофакт.

Американская компания Throwflame запустила в продажу робопса «Термонатор» с прикрепленным к нему огнеметом, передает The New York Post.

Стоимость робота составляет $9420, купить его могут как государственные учреждения, так и обычные граждане. Робопес может выпускать пламя на расстояние до 30 футов (9 м), управлять им можно через Wi-fi или Bluetooth.

Разработчики предполагают, что робопса можно использовать для предотвращения лесных пожаров через плановые выжигания или уборки снега с подъездной дороги, а также в развлекательных целях.

Throwflame утверждает, что владеть такими огнеметами в США разрешено, «на федеральном уровне это не регулируется». «Федеральные власти даже не считают их огнестрельным оружием (как ни парадоксально)», — приводит Fox сообщение компании.

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