Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны РФ 3 24.04.2024, 22:30

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Тимур Иванов

Тимур Иванов находится в СИЗО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил своего заместителя Тимура Иванова от занимаемой должности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Сам Шойгу никак не комментировал дело против Иванова. Когда именно был подписан приказ об отставке, также неизвестно.

«Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «замминистра обороны РФ», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщал Charter97.org, Тимура Иванова задержали.