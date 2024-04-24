Салливан: США отправят в Украину больше ракет ATACMS 2 24.04.2024, 22:54

Джейк Салливан

Ранее сообщалось, что Киев уже применяет эти дальнобойные ракеты.

Соединенные Штаты Америки и дальше продолжат поставлять Украине тактические ракеты ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время брифинга.

«Как я уже сказал во вступительном слове, мы уже отправили несколько (ракет – ред.), и теперь, когда у нас есть дополнительные полномочия и средства, мы отправим больше», – сказал Салливан.

В то же время, он отказался называть конкретное количество ракет, которые планирует поставить Вашингтон в Украину.

Как сообщал Charter97.org, Украина уже применяет ракеты ATACMS.