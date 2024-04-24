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Ученые установили место захоронения древнегреческого философа Платона

  • 24.04.2024, 23:46
  • 1,324
Ученые установили место захоронения древнегреческого философа Платона

Благодаря расшифровке папирусов из Геркуланума.

Итальянским ученым удалось установить место захоронения древнегреческого философа Платона. Об этом заявил исследователь Грациано Раноккья из университета Пизы. Раноккья занимается расшифровкой папирусов из Геркуланума – древней библиотеки, найденной археологами в XVIII веке при раскопках виллы, уничтоженной извержением вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

Один из свитков, написанный близким к эпикурейской школе философом Филодемом, подробно описывает историю афинской Академии – неформального философского кружка Сократа, Платона и их учеников. В свитке указано практически точное место погребения. Ранее ученым было известно только, что могила Платона находилась где-то на территории сада Академии.

Расшифровать этот и другие свитки из Геркуланума стало возможно благодаря новым технологиям. Ранее многие из них считались почти нечитаемыми, а многие из-за ветхости нельзя было даже развернуть. Раноккья и его команда использовали «бионический глаз» и технологии искусственного интеллекта и сумели воссоздать около тысячи ранее не расшифрованных слов – это примерно 30% всего текста. Окончательно философский папирус будет расшифрован к 2026 году.

Платон Афинский – один из величайших философов в античной истории, ученик Сократа и учитель Аристотеля. Его философия легла в основу европейского гуманитарного знания. Сад Академуса, где философы собирались для учёных бесед, дал название термину «академия» , означающему научное сообщество. Умер Платон в 347 году до нашей эры.

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