Пентагон подтвердил применение ВСУ дальнобойных ATACMS 25.04.2024, 7:36

5,278

Ракеты использовали прошлой ночью.

Прошлой ночью Украина применила ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, которые были доставлены ей еще в марте в рамках помощи от США. Об этом сообщил представитель Пентагона Чарли Диец агентству «Голос Америки».

Высокопоставленный чиновник из Белого дома рассказал изданию, что решение о предоставлении Украине баллистических ракет ATACMS было принято по указанию президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что это вооружение отправили в Украину для использования на ее территории по решению Байдена и включено в пакет оборонной помощи, объявленный еще 12 марта. Из соображений безопасности эта передача ракет не была оглашена «по просьбе Украины».

Этот шаг Белый дом предпринял после того, как Россия использовала баллистические ракеты, поставленные КНДР, против Украины, а также после серии нападений на гражданскую инфраструктуру в Украине.

Ранее США заявляли о том, что они не могут предоставить Украине ракеты ATACMS дальнего действия из-за возможной угрозы собственной безопасности. Однако в январе Пентагон приобрел новые ракеты ATACMS, поэтому из старых запасов были переданы ракеты Украине.

Несколько американских изданий ранее сообщали, что запасы ракет ATACMS в США, вероятно, ограничены. Это объясняло почему Вашингтон отправил Украине небольшое количество ракет среднего радиуса действия осенью прошлого года, оснащенных кассетными боеприпасами.

Ранее агентство Reuters сообщало, что указанные ракеты ATACMS применялись еще 17 марта. По информации неназванного чиновника из США, Силы обороны Украины применили их для ударов по объектам ВС РФ в оккупированном Крыму.