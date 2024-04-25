Россия заблокировала в ООН резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе 7 25.04.2024, 7:52

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Коллаж: 24tv.ua

Китай воздержался.

Россия наложила вето на проект резолюции США и Японии о запрете размещения оружия массового уничтожения в космосе, представленный на Совете безопасности ООН. За документ проголосовали 13 из 15 стран Совбеза. Китай воздержался.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проект резолюции был заблокирован, поскольку в него не внесли поправки, предложенные Москвой и Пекином.

«Выступили против проекта также в связи с попыткой США создать путем задействования площадки СБ ООН новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности, выходящие за рамки действующих договоров и соглашений (прежде всего, Договора о космосе 1967 года)», — добавила Захарова.

Захарова также сообщила, что в ближайшее время Россия внесет собственный проект резолюции.

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила после голосования, что Россия «подрывает глобальный режим нераспространения», что происходит не впервые. Комментируя позицию Китая, она отметила, что тот показал нежелание поддерживать глобальную безопасность в стремлении угодить своему партнеру — России.

В свою очередь постпред Японии в ООН Ямадзаки Кадзуюки заявила, что ей «сложно понять», почему Совбез не может достичь единения по столь важному вопросу, хотя в резолюцию включили все предложенные пункты настолько, насколько это было возможно.