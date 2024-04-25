Царапины на авто исчезнут моментально: автомеханик раскрыл гениальный метод 25.04.2024, 9:47

Помогут простые самодельные инструменты.

Эксперты предупреждают, что автомобилисты могут удалить царапины и вмятины с панелей кузова с помощью простых бытовых предметов.

Специалисты предупреждают, что неожиданные предметы, найденные в доме, могут помочь, в частности зубная паста, лак для ногтей и лак для обуви. Однако самым дешевым решением может стать белый уксус, который можно купить за копейки, сообщает Express.

Автомобилисты, скорее всего, захотят показать большую царапину профессионалу, чтобы получить более надежное решение.

Однако те, кто имеет небольшой бюджет на фоне кризиса стоимости жизни, могут воспользоваться решением «сделай сам», чтобы сохранить свои бензиновые и дизельные автомобили на ходу на некоторое время.

Автомобильный эксперт Тим Алкок, отметил, что не все царапины на автомобиле нуждаются в помощи профессионалов, поскольку их можно легко исправить с помощью простых средств, которые можно сделать своими руками.

«Использование лака для ногтей или крема для обуви - отличный способ замаскировать мелкие царапины. Другие варианты, такие как зубная паста и аэрозольная краска, являются гениальными методами для того, чтобы отполировать царапины и заставить их исчезнуть», - рассказал автоэксперт.

По его словам, следует использовать лишь небольшое количество таких средств, как лак для ногтей и уксус, поскольку они могут повредить лакокрасочное покрытие, если использовать их слишком часто или в больших количествах.

«Используйте небольшое количество средства за один раз и не оставляйте его на краске надолго, прежде чем вытирать или полировать. Для полного удаления царапин может потребоваться несколько попыток, но конечный результат поможет водителям сэкономить много денег в долгосрочной перспективе», - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что уксус следует смешать с водой и нанести на царапины, чтобы быстро отполировать их.

Кроме того, для тех, кто не имеет доступа к белому уксусу, можно также использовать раствор пищевой соды и воды.

Зубная паста является «общеизвестным средством» для устранения мелких царапин, и ее следует наносить круговыми движениями.

Также, лак для ногтей, лак для обуви и аэрозольная краска могут помочь замаскировать царапину и создать впечатление, что автомобиль находится в идеальном состоянии.

Эксперт подчеркнул, что вазелин можно использовать, чтобы заполнить царапины и сделать их менее заметными для невооруженного глаза.