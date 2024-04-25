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В Омске вспыхнул масштабный пожар на предприятии с нефтепродуктами

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  • 25.04.2024, 11:12
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В Омске вспыхнул масштабный пожар на предприятии с нефтепродуктами

Для тугения пригнали спецпоезда.

В Омске (Россия) на предприятии на Красноярском тракте произошел сильный пожар, где загорелись три емкости с нефтепродуктами 25 апреля. Для тушения огня на место даже были вызваны спецпоезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС России.

«На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров. Предварительно, площадь пожара - 500 кв. м», - сообщило МЧС РФ в 9:56.

На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники, а к тушению привлечены два пожарных поезда.

Позже, в 10:34, в России заявили, что якобы пожар удалось локализировать, причем на площади в тысячу кв.м. Вероятно, пожар достаточно быстро распространился на большую территорию, причем в два раза.

В сети также стали появляться видео с места пожара.

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