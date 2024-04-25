закрыть
25 апреля 2024, четверг, 12:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Организатора «голой» вечеринки Ивлееву наказали за дискредитацию российской армии

2
  • 25.04.2024, 12:48
  • 1,408
Организатора «голой» вечеринки Ивлееву наказали за дискредитацию российской армии

Приговор вынесли сегодня.

Анастасию Ивлееву, которая организовала скандальную «голую» вечеринку, оштрафовали по статье о дискредитации российской армии на 50 тысяч российских рублей (1773 белорусских рубля), пишет Baza.

Причиной штрафа стал пост в Instagram, который она разместила 1 марта 2022 года.

Адвокаты Ивлеевой заявили на суде, что срок давности по этой статье составляет три месяца, а значит, наказывать Ивлееву было нельзя. Причем три месяца истекли не только с того момента, как Анастасия выложила свой пост, но и с момента его обнаружения сотрудниками полиции (в рапорте стоит дата 11 января 2024 года).

Кроме того, адвокаты заявили, что данная статья была принята после того, как Ивлеева опубликовала свой пост, и поэтому производство по делу нужно прекратить. Сама Ивлеева вину также не признала.

Напомним, в декабре прошлого года Лефортовский суд Москвы признал Анастасию Ивлееву виновной в организации массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Ее оштрафовали на 100 тысяч рублей. Поводом для административного дела стала организация «голой» вечеринки (аlmost naked вечеринка) в клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников