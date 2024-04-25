Организатора «голой» вечеринки Ивлееву наказали за дискредитацию российской армии 2 25.04.2024, 12:48

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Приговор вынесли сегодня.

Анастасию Ивлееву, которая организовала скандальную «голую» вечеринку, оштрафовали по статье о дискредитации российской армии на 50 тысяч российских рублей (1773 белорусских рубля), пишет Baza.

Причиной штрафа стал пост в Instagram, который она разместила 1 марта 2022 года.

Адвокаты Ивлеевой заявили на суде, что срок давности по этой статье составляет три месяца, а значит, наказывать Ивлееву было нельзя. Причем три месяца истекли не только с того момента, как Анастасия выложила свой пост, но и с момента его обнаружения сотрудниками полиции (в рапорте стоит дата 11 января 2024 года).

Кроме того, адвокаты заявили, что данная статья была принята после того, как Ивлеева опубликовала свой пост, и поэтому производство по делу нужно прекратить. Сама Ивлеева вину также не признала.

Напомним, в декабре прошлого года Лефортовский суд Москвы признал Анастасию Ивлееву виновной в организации массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Ее оштрафовали на 100 тысяч рублей. Поводом для административного дела стала организация «голой» вечеринки (аlmost naked вечеринка) в клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года.