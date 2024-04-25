В России экс-замминистра культуры отправили в колонию из-за музея мороженого 25.04.2024, 17:11

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Ольга Ярилова

Она проведет в тюрьме семь лет.

В России суд приговорил к семи годам заключения бывшую заместительницу министра культуры Ольгу Ярилову по делу о незаконном выделении денег. Согласно приговору, чиновница незаконно включила Музей мороженого в Москве в программу бесплатных билетов для молодежи «Пушкинская карта», сообщает «Радио Свобода».

«Пушкинская карта» выдается россиянам от 14 до 22 лет для посещения культурных мероприятий за счет федерального бюджета. Правительство зачисляет на нее деньги, которые можно потратить на посещение музеев, концертных залов, театров и кинотеатров с российскими фильмами в прокате.

По версии следствия, за счет попадания в программу карты музей мороженого в Москве незаконно получил из бюджета 125 миллионов российских рублей за билеты. Согласно приговору, музей нельзя было включать в программу. Утверждается, что Ярилова знала об этом, но ничего не стала делать из желания повысить показатели в карьерных целях.

Заместитель министра сначала признала вину в превышении должностных полномочий, но позже отказалась от признания. Защита настаивала, что эта экскурсия подходила под критерии для выделения денег и нравилась детям.