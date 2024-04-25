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Дания выделит почти 600 миллионов евро на военную помощь Украине

  • 25.04.2024, 21:29
Дания выделит почти 600 миллионов евро на военную помощь Украине

Правительство Дании и парламентские партии достигли договоренности.

Власти Дании приняли решение увеличить финансирование Украинского фонда, в рамках которого Украине передают военную помощь, на 590 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Дании.

В ведомстве уточнили, что большая часть средств, которые выделила Дания для помощи Украине на 2024 год, уже заканчивалась. Однако существовала необходимость в дальнейшей значительной военной поддержке Украины в этом году.

В связи с этим правительство Дании и парламентские партии достигли договоренности, чтобы выделить дополнительные 590 млн евро на 2024 год.

Речь идет об Украинском фонде. Он предусматривает оказание Украине прямой военной помощи в виде вооружений, другого военного оборудования и усилия по обучению. Среди прочего, для ВСУ покупают оружие и оборудование у датских и иностранных компаний.

Также представители правительства и парламента Дании допускают прямые закупки у украинской промышленности при условии механизмов контроля.

Ранее Украина и Дания заключили Меморандум о взаимопонимании относительно долгосрочного сотрудничества и восстановления Украины.

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