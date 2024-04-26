закрыть
26 апреля 2024, пятница, 2:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

14 футболистов «Сочи» отравились в Грозном перед матчем с «Ахматом»

  • 26.04.2024, 2:13
14 футболистов «Сочи» отравились в Грозном перед матчем с «Ахматом»

Команда «слегла» после обеда.

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено рассказал, что 14 футболистов команды отравились накануне матча перенесенного 21‑го тура чемпионата России с «Ахматом».

— «Сочи» опоздал на стадион, в чем была причина?

— Все просто — после обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали [на стадион], — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

Российский футбольный союз отказался переносить матч. В итоге «Ахмат» победил «Сочи» со счетом 1:0.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип