14 футболистов «Сочи» отравились в Грозном перед матчем с «Ахматом» 26.04.2024, 2:13

Команда «слегла» после обеда.

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено рассказал, что 14 футболистов команды отравились накануне матча перенесенного 21‑го тура чемпионата России с «Ахматом».

— «Сочи» опоздал на стадион, в чем была причина?

— Все просто — после обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали [на стадион], — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

Российский футбольный союз отказался переносить матч. В итоге «Ахмат» победил «Сочи» со счетом 1:0.