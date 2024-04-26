На границе с Беларусью умер польский солдат 26.04.2024, 7:51

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Во время патрулирования.

В четверг на польской границе умер военнослужащий Войск территориальной обороны Польши. Смерть наступила по естественным причинам.

Как сообщила пресс-служба Войск территориальной обороны, солдат 14-й западно-поморской бригады во время совместного патрулирования с пограничниками внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Ему была оказана первая помощь, мужчину пытались реанимировать. Он был доставлен в больницу, где и скончался.

Происшествие случилось в районе Салаватыче в Люблинском воеводстве.