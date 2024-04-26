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Белорус попал в рабство в Подмосковье

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  • 26.04.2024, 9:59
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Белорус попал в рабство в Подмосковье

Его заставляли просить милостыню.

Сообщение о мужчине, просящем милостыню недалеко от торгового центра в Подольске (Московская область), поступило на горячую линию «Альтернативы». Это движение, которое помогает людям, оказавшимся в рабстве, отмечает «Онлайнер».

По словам обратившейся женщины, дедушка просит милостыню не по своей воле. Уйти мужчина боялся, а еще рассказал, что некуда. Сотрудники «Альтернативы» выехали на указанное место. Мужчиной, о котором шла речь, оказался белорус Виктор Чикунов. По его словам, приехал в Россию на заработки весной этого года. Известно, что у белоруса есть инвалидность. Жилья или близких людей у мужчины нет.

По информации «Альтернативы», Виктору предложили подзаработать — мужчина согласился. Дальше его привезли в Москву и поселили в квартире с другими «работниками», всего около 10 человек. Документы у всех жителей квартиры забрала некая Наталья.

Каждый день мужчинам выдавали таблички с призывом помочь финансово в сложной ситуации. В подтверждение на руки давали документы: например, свидетельства о смерти. Дальше развозили по точкам, где нужно было просить милостыню до вечера. Виктор рассказал, что за ним приглядывали: периодически подходила некая Ирина и забирала «заработанное».

По словам белоруса, за день удавалось собрать около 6—8 тысяч российских рублей, еще что-то давали продуктами — все нужно было приносить в квартиру. За съеденную еду могло следовать физическое наказание — во всяком случае, так белоруса запугивали владельцы «бизнеса».

При обыске квартиры полицией были найдены паспорта, в том числе еще нескольких граждан Беларуси. По словам Натальи, документы она держала у себя, потому что мужчины их теряли. Известно, что ранее женщину уже привлекали к ответственности за попрошайничество.

Наталья рассказала, что и сама зарабатывает, прося милостыню. Также правоохранители опросили мужчин, которые вернулись домой: все они говорили, что «работают» на Наталью за еду и жилье, но делают это по доброй воле.

Известно, что Виктор написал заявление и передал всю информацию в полицию. На момент публикации поста в соцсетях движения белорус находился у волонтеров «Альтернативы», с ним все хорошо. «Когда все мероприятия с сотрудниками закончатся, он хочет вернуться в Беларусь, где нам еще предстоит найти для него приют», — написано в комментариях.

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