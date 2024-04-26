Названо питательное вещество №1 для здорового мозга

Названо питательное вещество №1 для здорового мозга3
- 26.04.2024, 10:54
- 2,544
В каких продуктах его больше всего?
Ученые выявили определенные питательные вещества, которые могут помочь предотвратить потерю когнитивных функций с возрастом, таких как восприятие, внимание и принятие решений.
Как рассказала диетолог Ума Найду, наибольший интерес у специалистов вызвали три типа нейропротекторных питательных веществ: антиоксиданты, витамины группы B и полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), пишет CNBC.
Антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые могут повредить клетки мозга, витамины группы B играют важную роль в функционировании клеток мозга, а ПНЖК способствуют росту новых клеток мозга.
«Я всегда советую перейти на настоящие продукты, особенно жирные кислоты, такие как омега-3. Когда вы едите цельную пищу, вы получаете дополнительные витамины, минералы, полезные жиры и белки», - сказала диетолог.
Жирные кислоты омега-3 - питательное вещество №1 для здорового мозга. Омега-3 содержатся в жирной рыбе, такой как анчоусы, сардины и лосось.
Найду отметила, что можно получать достаточное количество омега-3 из растительных источников:
Семена чиа;
Семена кунжута;
Грецкие орехи;
Льняное семя.
«Если вы едите яйца, то обязательно добавьте куркуму и черный перец, чтобы оптимизировать воздействие на здоровье мозга», - рекомендовала также диетолог.
А в целом Найду посовтовала вести здоровый образ жизни с хорошим питанием, наряду с регулярными физическими упражнениями, правильным сном, внимательностью, социальными связями, управлением стрессом и снижением тревожности, поскольку это является решающими факторами для предотвращения деменции.