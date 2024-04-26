Названо питательное вещество №1 для здорового мозга 3 26.04.2024, 10:54

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В каких продуктах его больше всего?

Ученые выявили определенные питательные вещества, которые могут помочь предотвратить потерю когнитивных функций с возрастом, таких как восприятие, внимание и принятие решений.

Как рассказала диетолог Ума Найду, наибольший интерес у специалистов вызвали три типа нейропротекторных питательных веществ: антиоксиданты, витамины группы B и полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), пишет CNBC.

Антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые могут повредить клетки мозга, витамины группы B играют важную роль в функционировании клеток мозга, а ПНЖК способствуют росту новых клеток мозга.

«Я всегда советую перейти на настоящие продукты, особенно жирные кислоты, такие как омега-3. Когда вы едите цельную пищу, вы получаете дополнительные витамины, минералы, полезные жиры и белки», - сказала диетолог.

Жирные кислоты омега-3 - питательное вещество №1 для здорового мозга. Омега-3 содержатся в жирной рыбе, такой как анчоусы, сардины и лосось.

Найду отметила, что можно получать достаточное количество омега-3 из растительных источников:

Семена чиа;

Семена кунжута;

Грецкие орехи;

Льняное семя.

«Если вы едите яйца, то обязательно добавьте куркуму и черный перец, чтобы оптимизировать воздействие на здоровье мозга», - рекомендовала также диетолог.

А в целом Найду посовтовала вести здоровый образ жизни с хорошим питанием, наряду с регулярными физическими упражнениями, правильным сном, внимательностью, социальными связями, управлением стрессом и снижением тревожности, поскольку это является решающими факторами для предотвращения деменции.