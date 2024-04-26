Ученые: Инопланетяне могут жить на близкой планете-океане в два раза больше Земли 4 26.04.2024, 16:45

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Что удалось обнаружить астрономам?

Астрономы из Кембриджского университета, Великобритания, предполагают, что на относительно близкой к нам супер-Земле под названием К2-18b может существовать внеземная жизнь. Обнаруженное там органическое соединение могут вырабатывать только живые организмы, считают ученые. Окончательное подтверждение этому факту должен дать космический телескоп Уэбб, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Планета К2-18b считается планетой-океаном. То есть это каменистая планета, у которой есть богатая водородом атмосфера и океан из жидкой воды на поверхности. По крайней мере таким себе представляют астрономы мир, который находится на расстоянии 120 световых лет от нас, на основании данных наблюдений.

Планету К2-18b обнаружили еще в 2015 году и с тех пор к ней приковано пристальное внимание ученых. Данную планету называют супер-Землей, ведь она по размеру больше нашей планеты и меньше Нептуна. Такие планеты являются очень распространенными в нашей галактике. К2-18b по массе в раз тяжелее Земли, а ее диметр в 2,6 раза больше, чем у нашей планеты. При этом относительно близкая планета-океан находится в зоне обитаемости своей звезды. То есть там потенциально может существовать внеземная жизнь.

В прошлом году астрономы обнаружили в атмосфере К2-18b, как они считают, что газообразный диметилсульфид. А это органическое соединение, по словам ученых, могут создавать только живые организмы. Фактически, ученые не смогли придумать ни одного естественного геологического или химического процесса, который мог бы создать это соединение.

На Земле основную часть диметилсульфида в атмосферу выделяет фитопланктона в океанах, а потому астрономы считают, что аналогичная жизнь может существовать на планете К2-18b.

26 апреля космический телескоп Уэбб провел в течение нескольких часов наблюдения за планетой-океаном. Цель этого исследования – подтвердить прошлые выводы ученых. То есть эти данные могут сказать, действительно ли внеземная жизнь может существовать на планете К2-18b.

По словам ученых, чтобы выяснить это придется подождать несколько месяцев, пока будет идти обработка полученных данных и будут опубликованы результаты исследования. Ученые говорят, что если на планете все же найдется диметилсульфид, то в таком случае К2-18b поднимется на первое место по потенциальным признакам наличия внеземной жизни.

Но не все ученые считают, что К2-18b может быть пригодной для жизни. Предполагается, что температура на планете может быть слишком высокой, а потому океан на планете закипает. Также существует версию, что этот мир покрыт не океаном из воды, а океаном из лавы.