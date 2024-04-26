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Ученые нашли у мышей способность к стратегическому мышлению

  • 26.04.2024, 20:48
Ученые нашли у мышей способность к стратегическому мышлению

Грызуны пробуют разные подходы, чтобы улучшить результат своих действий.

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе выяснили, что мыши могут намеренно совершать ошибки, чтобы найти наилучший способ решения проблемы. Это свидетельствует об их способности к стратегическому мышлению. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Выводы специалистов основаны на эксперименте, в ходе которого грызунам нужно было вращать колесо вправо или влево в зависимости от звукового сигнала. Если они решали задачу правильно, их награждали.

Исследователи заметили, что в ходе повторения тестов мыши после любого из сигналов немного прокручивали колесо влево, а затем начинали крутить его вправо. Это казалось ошибочным действием, однако животные действовали целеустремленно.

Чтобы лучше понять мотивацию грызунов, ученые перестали им давать им награды даже после верного выполнения задания. В ответ на это зверьки начали дважды выполнять правильные действия в следующих испытаниях.

Команда отметила, что в сумме такие модели поведения свидетельствуют о способности мышей проверять свой опыт и искать способы лучше справиться с заданием. Если мышь видит несоответствие действия и результата, она меняет стратегию.

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