Названо имя топ-пилота РФ, ликвидированного вместе с бомбардировщиком Ту-22М3 7 27.04.2024, 8:17

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Его нашли спустя сутки в реке, прикованного к своему креслу.

Стала известна личность еще одного ликвидированного члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.

Борт был сбит 19 апреля украинскими военными.

Некролог о «грузе 200» обнаружил в Сети украинский блогер Necro Mancer.

При ликвидации Ту-22М3 простился с жизнью 34-летний помощник командира борта Андрей Кононов, который служил в 52-м тяжелом бомбардировочном полку.

Его тело искали более суток и обнаружили в итоге в реке, прикованного к своему креслу.

«Погиб в результате неудачного катапультирования», - говорится в некрологе. Второй «груз 200» - штурман-оператор бомбардировщика Александр Грушанин.

Всего на борту на момент крушения находились 4 члена экипажа.

Двое выжили и были срочно госпитализированы. Об их состоянии информации на данный момент нет.

Ликвидированный капитан - уроженец глухого алтайского села Зеленая Роща, которое находится примерно в 3 тысячах км от границ Украины.