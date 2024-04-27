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Хуситы ударили ракетами по нефтяному танкеру, следовавшему из России в Индию

  • 27.04.2024, 10:15
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Хуситы ударили ракетами по нефтяному танкеру, следовавшему из России в Индию

Судно получило повреждения.

Йеменские хуситы отчитались о ракетном ударе по нефтяному танкеру Andromeda Star, который следовал из РФ в Индию. Боевики заявили, что продолжают атаковать коммерческие суда в Красном море, чтобы продемонстрировать свою поддержку палестинцев, сражающихся с Израилем в секторе Газа.

По информации Центрального командования США, хуситы запустили три противокорабельные баллистические ракеты в Красное море из Йемена по танкеру Andromeda Star. Об этом сообщает Reuters.

Британская фирма морской безопасности Ambrey заявила, что танкер получил незначительные повреждения. Также известно, что одна из ракет упала вблизи судна Maisha, но оно не было повреждено.

Представитель хуситов Яхья Сареа заявил, что судно Andromeda Star под флагом Панамы принадлежало Великобритании, но данные о доставке показывают, что оно было недавно продано. Его нынешний владелец зарегистрирован на Сейшельских островах. Танкер занимается торговлей, связанной с Россией. Эксперты отметили, что нефтяной танкер следовал из Приморска (РФ) в Вадинар (Индия).

Стоит отметить, что ракетный удар по танкеру Andromeda Star произошел после короткой паузы в кампании хуситов, направленной против кораблей, связанных с Израилем, США и Великобританией.

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