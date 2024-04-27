Белорусы Польши вышли на «Чернобыльский шлях» 27.04.2024, 11:04

Акции прошли в нескольких городах.

26 апреля, в день памяти о Чернобыльской катастрофы, белорусы Польши вышли на «Чернобыльский шлях».

Акции прошли в нескольких городах: Варшаве, Вроцлаве и Белостоке.

Во время «Чернобыльского шляха» в Варшаве не только почтили память жертв трагедии, но и выступили против российского ядерного оружия в Беларуси.

Также 26 апреля более 50 человек приняли участие в акции возле Генерального консульства Беларуси в Белостоке.

Присутствующие держали украинские и бело-красно-белые флаги, плакаты «Чернобыль. Беларусь помнит», «Lukashenka Nuclear maniak!», «Островец — второй Чернобыль».