На Москву обрушилась мощная стихия: столица РФ уходит под воду 2 27.04.2024, 15:06

Кадры потопа показали на видео.

Столицу РФ Москву 27 апреля накрыл мощный ливень. Так, в городе всего за час выпало примерно 30% месячной нормы осадков, а в отдельных районах – более 70%.

В то же время, синоптики прогнозируют, что дождь будет лить в Москве весь день. СМИ публикуют кадры подтопленных улиц столицы.

Как сообщают местные власти, на улицах столицы дежурят 290 единиц техники и 300 бригад «Мосводостока».

В МЧС России сообщили, что в Москве также ожидаются гроза с ветром до 15 метров в секунду.

Теперь большая вода, вслед за другими регионами РФ, добралась и до Москвы. Уровень воды в столице России постоянно растет.