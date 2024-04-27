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На Москву обрушилась мощная стихия: столица РФ уходит под воду

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  • 27.04.2024, 15:06
На Москву обрушилась мощная стихия: столица РФ уходит под воду

Кадры потопа показали на видео.

Столицу РФ Москву 27 апреля накрыл мощный ливень. Так, в городе всего за час выпало примерно 30% месячной нормы осадков, а в отдельных районах – более 70%.

В то же время, синоптики прогнозируют, что дождь будет лить в Москве весь день. СМИ публикуют кадры подтопленных улиц столицы.

Как сообщают местные власти, на улицах столицы дежурят 290 единиц техники и 300 бригад «Мосводостока».

В МЧС России сообщили, что в Москве также ожидаются гроза с ветром до 15 метров в секунду.

Теперь большая вода, вслед за другими регионами РФ, добралась и до Москвы. Уровень воды в столице России постоянно растет.

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