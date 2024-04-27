Офшоры Лукашенко попали под удар Украины

Офшоры Лукашенко попали под удар Украины5
- 27.04.2024, 17:20
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Поставки белорусских нефтепродуктов в РФ могут прекратиться.
Украинские дроны методично выжигают нефтяные базы в Смоленской области России. Примечательно, что именно эти нефтебазы используются в качестве перевалочных пунктов белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
Прекратятся ли на фоне этого поставки белорусских нефтепродуктов в РФ? На этот вопрос сайту Charter97.org ответил украинский политический деятель, экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза:
— Лукашенко лично получает с этого деньги. Ни для кого не секрет, что он абсолютно откровенно зарабатывает на этом. Поэтому Лукашенко не отказывается от поставок топлива в Россию, которые его обогащают.
Лукашенко, как и любой диктатор, заботится о себе в первую очередь, а страна для него является ни чем иным, как средством для зарабатывания денег. Он обеспечивает себя и свою семью на будущее, даже если цена вопроса — это благосостояние белорусов, их будущее или мир в стране.
Его интересуют в первую очередь деньги, они являются главным мотиватором. Поэтому торговля нефтепродуктами давным-давно уже полностью контролируется Лукашенко. Деньги с этих поставок капают ему на счета в офшорах.