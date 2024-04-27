«Неожиданный вираж»: пилоты ВСУ на «Як-52» успешно поохотились на «Орлан-10» 1 27.04.2024, 19:33

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Кадры нового метода борьбы с дронами РФ.

Силы обороны Украины применили новый метод борьбы с российскими БПЛА. В Сети появилось видео, на котором показано, как украинские летчики на учебно-тренировочном самолете «Як-52» сбивают над Одессой российский разведывательный беспилотник «Орлан-10», отмечает dialog.ua.

На распространенных кадрах можно наблюдать момент спуска российского дрона на парашюте. По словам военных обозревателей, парашют, вероятно, раскрылся в результате срабатывания автоматики.

Кадры стрельбы на видео не показаны, однако эксперты предполагают, что огонь по вражеской цели велся вторым членом экипажа Як-52 из автоматического оружия или ружья.

Также не исключен вариант с интеграцией пулемета в крыло или борт, но он называется маловероятным, поскольку в таком случае потребовалось бы существенное вмешательство в планер.

Украинский журналист Юрий Бутусов добавляет в своем Telegram-канале, что наведение на цель может осуществляться посторонним целеуказанием посредством радиосвязи и через систему ситуативной осведомленности с последующей визуальной идентификацией цели.

Тем временем в Силах обороны Юга подтвердили, что над Одесчиной сбиты два российских разведывательных дрона («Орлан-10» и ZALA), они были ликвидированы при помощи легкомоторной авиации.

- Неожиданный вираж для вражеских дронов, но действенный, - говорится в сообщении.